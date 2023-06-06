لمساعدتهم على تقوية المناعة.. أبرز المعلومات عن النظام الغذائي الصحي لمرضى سرطان الكبد

يعد سرطان الكبد من أخطر أنواع السرطانات في العالم، فهو يؤثر على وظائف الكبد ويتسبب في تدمير الخلايا السليمة، كما أنه من الصعب اكتشافه في مراحله المبكرة، مما يسبب صعوبة في علاجه.

ومن أجل تحسين فرص العلاج وزيادة فرص نجاحه، يجب أن يتبع مرضى سرطان الكبد نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا، ليكون قادرا على تقوية مناعتهم وإعطائهم القوة اللازمة لمواجهة المرض.

وتوصي الهيئات الصحية بشكل عام، بأن يتناول المصابون بسرطان الكبد بعض الأغذية التي يؤكد البحث العلمي فعاليتها في تقوية جهاز المناعة وفقًا لما ذكره موقع " health" الطبي، ومن أبرزها الآتي.

1 -الفواكه والخضروات

تحتوي الكثير من الفواكه والخضروات على فيتامين C وE ، المضادة للأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الخلايا من التلف.

2- الفول والبقوليات

يحتوي الفول والبقوليات على كميات عالية من البروتين والألياف، مما يساعد في تغذية الجسم بما يحتاجه من العناصر الغذائية وتعزيز صحة الأمعاء.

3- الدهون الصحية

تشير الدراسات إلى أن الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3 و6، تساعد في تخفيف الالتهابات وتحسين صحة القلب، وتشجع إنتاج السيتوكينات الضرورية لتعزيز الجهاز المناعي.

4- الأطعمة الغنية بالبروتين

يحتاج الجسم المريض بسرطان الكبد إلى البروتين بالكميات الكافية لتغذية الخلايا وإصلاحها، ومن ناحية أخرى تساعد البروتينات على إنتاج الأحماض الأمينية التي تحفز إنتاج الخلايا الدفاعية.

5- شرب الماء

من المهم والضروري شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف، كما أن الماء يساعد في إزالة السموم من الجسم.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، يجب على مرضى سرطان الكبد تناول وجبات صغيرة باستمرار على مدار اليوم، والحرص على الراحة والنوم الكافي، وتجنب التوتر والتوتر النفسي، والحرص على الراحة والتوقف عن العمل الشاق.

- الأطعمة الممنوعة لمرضى سرطان الكبد

تنصح الهيئات الصحية بالابتعاد عن بعض الأطعمة التي تمثل خطراً على الصحة، وهي:

- الدهون المشبعة:

تحتوي الدهون المشبعة على الكوليسترول الضار الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما تزيد الأطعمة المالحة من خطر ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة المريض.

- السكريات:

تزيد السكريات من مستوى السكر في الدم وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وتؤدي إلى زيادة الإصابة بالسمنة، كما تؤدي المشروبات الكحولية إلى تلف خلايا الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد.