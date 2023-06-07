بعد مناشدة "الصحة" بعدم الإهمال.. كيف يمكن الوقاية من سرطان الكبد؟

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المصابين بالكبد أو بسرطان الكبد من الإهمال في المتابعة الصحية.



ووجهت الوزارة في منشور لها نصائح يجب أن يتبعها مريض الكبد لحماية صحته، من خلال حملة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

يقدم الدستور في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن سرطان الكبد وكيفية الوقاية منه.

ما هو سرطان الكبد؟

يعد سرطان الكبد من الأمراض التي تهدد الحياة وأحد أسرع أنواع السرطانات انتشارًا في العالم، وهناك نوعان من سرطان الكبد: الأولي والثانوي، ويبدأ السرطان الأولي في الكبد، وينتشر السرطان الثانوي إلى الكبد من جزء آخر من الجسم مصاب.

هل سرطان الكبد مرض شائع؟

لا، لكن حالات سرطان الكبد تتزايد باطراد، ويقدر أن حوالي 1٪ من سكان العالم يتم تشخيصهم بنوع من سرطان الكبد سنويا.

أنواع سرطان الكبد:

سرطان الخلايا الكبدية:

وهذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الكبد ويمثل جميع حالات سرطان الكبد تقريبًا.

سرطان أوعية الكبد:

وهو شكل من أشكال سرطان الأوعية الصفراوية، ويكون في القنوات الصفراوية في الكبد، ويمثل حوالي 10٪ إلى 20٪ من جميع حالات سرطان الكبد الأولية.

الساركوما الوعائية:

هذا النوع نادر جدًا، ويمثل حوالي 1٪ من جميع حالات سرطان الكبد الأولية ويبدأ في بطانة خلايا الدم في الكبد.

من يتأثر بسرطان الكبد؟

يؤثر سرطان الكبد على الرجال أكثر من النساء وغالبًا ما يتم تشخيصهم بين سن 55 و 64 عاما.

كيف يؤثر سرطان الكبد على الجسم؟

الكبد هو أكبر عضو في الجسم، مما يساعد على هضم الطعام كما أنه أحد أهم الأعضاء، حيث لا يمكن لأحد أن يعيش بدون كبده وتتضمن بعض المهام الأساسية التي يديرها الكبد ما يلي:

يجمع وينقي الدم المتدفق من الأمعاء.

يعالج ويخزن العناصر الغذائية التي تمتصها الأمعاء.

يغير بعض العناصر الغذائية إلى طاقة أو مواد يحتاجها جسمك لبناء الأنسجة.

يصنع الصفراء وهو سائل يساعد على هضم الدهون.

يهضم ويخزن العناصر الغذائية الأخرى من الأطعمة مثل السكر، مما ينتج الطاقة.

يصنع مواد تساعد الدم على التجلط.



ما هو السبب الرئيسي لسرطان الكبد؟

يحدث سرطان الكبد عندما يؤثر شيء ما على الحمض النووي لخلايا الكبد السليمة، ويحمل الحمض النووي الجينات التي تخبر خلايانا كيف تعمل، لدينا جميعًا جينات تخبر الخلايا متى تنمو وتتكاثر وتموت، وتساعد الجينات المسرطنة الخلايا على النمو والانقسام، وتراقب جينات أخرى، تسمى الجينات الكابتة للورم وتمنع الخلايا من التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتتأكد من موت الخلايا عندما يفترض أن تموت.

فعندما يتحول حمضنا النووي أو يتغير تحصل خلايانا على تعليمات جديدة، وتعمل تغييرات الحمض النووي على تشغيل الجينات المسرطنة أو إيقاف الجينات الكابتة للورم.

وأيضا الالتهاب طويل الأمد في القنوات الصفراوية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بسبب حدوث تغيرات في الحمض النووي وتحول الخلايا السليمة إلى خلايا غير طبيعية.

ما هي أعراض سرطان الكبد؟

عندما يكون سرطان الكبد في مراحله المبكرة، قد لا تظهر أعراض على الإطلاق ولكن الأعراض في العموم هي:

نتوء أسفل القفص الصدري.

ألم في الجانب الأيمن من البطن.

ألم بالقرب من الكتف الأيمن.

اليرقان وهو مرض يسبب اصفرار الجلد والعينين.

فقدان الوزن غير المبرر.

الغثيان.

فقدان الشهية.

تعب.

بول داكن اللون.

كيف يمكن تشخيص سرطان الكبد؟

إذا وجدت علامات وأعراض سرطان الكبد أثناء الفحص البدني، قد يطلبون الاختبارات التالية لمعرفة المزيد:

اختبارات الدم:

قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات الدم للسرطان واختبار وظائف الكبد، للتحقق من إنزيمات الكبد والبروتينات والمواد الأخرى التي توضح ما إذا كان الكبد سليمًا أو تالفًا.



التصوير بالموجات فوق الصوتية:

يوفر هذا الاختبار صور لهياكل الأنسجة الرخوة، ويطلب الطبيب الموجات فوق الصوتية للبحث عن أورام الكبد.

الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب (CT):

يأخذ هذا النوع الخاص من الأشعة السينية صورًا مفصلة للكبد، مما يوفر معلومات حول حجم ورم الكبد وموقعه.

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) :



ينتج هذا الاختبار صور شديدة الوضوح للجسم باستخدام مغناطيس كبير وموجات راديو وجهاز كمبيوتر.

تصوير الأوعية الدموية :



يساعد هذا الاختبار الطبيب على فحص الأوعية الدموية للكبد، خلال هذا الاختبار، يتم حقن صبغة في الشريان حتى يتمكنوا من تتبع نشاط الأوعية الدموية والبحث عن الانسدادات.



تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار:

يستخدم منظارًا داخليًا وقسطرة (أنابيب رفيعة ومرنة) لفحص القنوات الصفراوية.

كيف يمكن الوقاية من سرطان الكبد؟

بينما لا يمكنك منع سرطان الكبد تمامًا، يمكنك القيام بما يلي لتقليل فرص الإصابة بسرطان الكبد:

تجنب السلوكيات التي تؤدي إلى تليف الكبد.

الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه.

الحصول على لقاح التهاب الكبد الوبائي.

تجنب الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (فيروس سي).



إذا كنت تعاني من أي مرض في الكبد أو مرض السكري أو السمنة، يجب عمل فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الكبد.

محاولة الإقلاع عن التدخين.

الحصول على قسط كافي من الراحة.