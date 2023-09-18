الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 18-9-2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الإثنين تحديث يومي

ينشر "الدستور" آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال التعاملات المسائية سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 18-9-2023

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

خلال التعاملات المسائية في بنك البركة بلغ سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الإثنين 18-9-2023

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