الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الإثنين 18-9-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 استقرارًا في منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 17-9-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

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