الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تستقبل 110 حالات في يومها الثالث

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

قامت الوحدة المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة، اليوم باستقبال عدد ١١٠ حالات وذلك في ثالث أيامها حيث إنها بدأت السبت الماضي وتنتهي الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري، وتتمركز الوحدة بجوار مجلس ومدينة الإسماعيلية بجوار حديقة المعرفة من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا،  يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  وفي إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" على مستوى محافظات الجمهورية ،  والتي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

تحويل 35 حالة للعيادات المتخصصة 

من جانبه، صرح د.على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تحويل 35 حالة للعيادات المتخصصة وعدد ٥ حالات فحص بجهاز السونار وعدد 19 حالة أشعة ماموسونار و١١ حالة لجهاز المامو.

أضاف د.علي حطب، وكيل وزار طة الصحة بالإسماعيلية أن هذه الخدمة تأتي في إطار خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة".

كما وجَّه وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدعوة لجميع سيدات الإسماعيلية على التوجه للوحدة المتنقلة والعيادة الأولية، وإجراءات الفحص من أجل الاطمئنان على أنفسهم.

أكد بشارة ضرورة تقديم الخدمة الطبية المتكاملة المتميزة لسيدات المحافظة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة التي تستهدف سيدات مصر للتوعية والكشف المبكر عن المرض.

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