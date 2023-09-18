الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الموظفين المتميزين.. انطلاق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

كرّمت د.منال عوض محافظ دمياط، حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بعد بلوغه السن القانونية للمعاش تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة توليه رئاسة الوحدة حيث أكدت أنه من النماذج المشرفة التى حققت اسهامات كبيرة فى دفع منظومة العمل معربة عن أصدق امنياتها له بالتوفيق والسداد.

فى السياق، كرمت محافظ دمياط، حنان العزبى مدير إدارة شؤون العاملين بديوان عام المحافظة ومرفت خليفة وسمر يوسف من العاملين بالإدارة، لما حققوه من جهود كبيرة للعمل بمنظومة تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية.

تكريم الموظفين العموم المتميزين 

كما كرمت المحافظ داليا الصباغ عضو المكتب الفنى بمكتب محافظ دمياط ديوان عام المحافظة لحصولها على المركز الأول بدورة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة،  والأستاذ شريف محمد مفتش بيئى بالديوان لحصوله على المركز الأول فى دورة تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية، وكرمت أيضًا محمد باز سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور لحصوله على المركز الأول فى تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية، وكذلك نجوى كامل من العاملين بإدارة شئون البيئة الحاصلة على المركز الأول فى دورة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة بمركز التنمية المحلية بسقارة

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط.

تابعت منال الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل حيث أكدت استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها؛ نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

ديوان عام محافظة دمياط دمياط محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط

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