يسرا: غياب مهرجان الجونة العام الماضى كان مؤثرًا لدى صناع السينما

عقد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله، تفاصيل دورته السادسة، والتي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان، كانت فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير والاستعداد لوقت العودة، وها قد حان لنقدم لكم دورة ذات طابع جديد وخاص وشديد التميز.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

وأعربت النجمة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بالدورة السادسة والتي تمنت أن تكون أفضل من الدورة الأولى.

وأكدت يسرا في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أن "غياب المهرجان كان مؤثرًا لدى جميع صناع السينما"، كاشفة عن مفاجأة جديدة بحفل الافتتاح، حيث سيتم عرض فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة وهو أمر لم يحدث من قبل.

يسرا

وأضافت يسرا في كلمتها: "السينما صناعة مهمة، وهى عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام، خصوصًا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان، والتي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت أعمالًا رائعة ومميزة، حيث إن وجودها أحدث فارقًا هامًا في هذه الدورة".

ووجهت النجمة الكبيرة يسرا، الشكر لمدير المهرجان انتشال التميمي على "مجهوده الدائم بالمهرجان"، كما شكرت مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة سميح ساويرس حيث إنهما "العمود الفقري للمهرجان" مؤكدة أن "حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روحًا جيدة بالعمل".

وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد مشيرة إلى "قبوله باستحسان كبير من الجميع". مؤكدة على "استحقاقه هذا التكريم".

و أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد، تحت إشراف وزارتي الثقافة، والسياحة والآثار، وبحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السينما، تفاصيل الدورة الجديدة، التي ستقام في الفترة ما بين 13-20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مدينة الجونة.