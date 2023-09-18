الإثنين 18 سبتمبر 2023
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الخريطة الزمنية للعام الدراسي pdf 2024.. رابط التحميل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الخريطة الزمنية للعام الدراسي pdf 2024 من الأشياء التي يتساءل عنها الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع اقتراب عودة الدراسة للعام الجديد 2023- 2024.

وجاء الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد pdf 2024 ضمن الموضوعات الأكثر بحثا خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل البحث المختلفة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية التعليم والمجلس الأعلى للجامعات عن موعد بدء الدراسة للعام الجديد.

وفي السطور التالية تعرض "الدستور" موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 بالمدارس، كذلك الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، وموعد العام الدراسي الجديد بالجامعات 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للمدارس والخريطة للزمنية للجامعات

موعد بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2024 للصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس، حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي 2023-2024 بالمدارس في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، كما تنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات. كذلك المدارس الخاصة والخاصة لغات.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024

يبدأ العام الدراسي الجديد وفقًا لما أوضح وزير التربية والتعليم في مصر في تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد. وتضمن ذلك موعد بدء العام الدراسي وموعد انتهائه. وموعد إجازة منتصف العام الدراسي بما في ذلك:

  • يبدأ العام الدراسي الجديد في مصر 2023/2024 في تاريخ 30 سبتمبر عام 2023.
  • وينتهي العام الدراسي في مصر في الشهر الثامن من عام 2024.
  • تم الإقرار أن العطلة الانتصافية ستكون لهذا العام الدراسي في السابع والعشرين من شهر يناير.
  • وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين.
  • ويبدأ فيما بعدها الفصل الثاني للعام الدراسي.
  • تنطبق تلك القرارات على مختلف المراحل التعليمية في مصر.
  • بما فيها المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس اللغات، بالإضافة إلى المدارس التجريبية.

تحميل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد pdf

يمكنك تحميل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد pdf عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 -2024 بالجامعات

ووافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا، تنتهى فى الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجري امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة و الامتحانات بكل كلية.

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