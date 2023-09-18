الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليز تروس تدافع عن سجلها كرئيسة سابقة لوزراء بريطانيا

ليز تروس
ليز تروس

قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، اليوم الإثنين، إنها لم تعرف ما هي مؤشرات الدخل المنخفض للمعاشات التقاعدية، إلا بعد أيام من انهيار الميزانية الصغيرة بسببها. 

واستخدمت “تروس” خطابًا ألقته في معهد الحكومة في لندن، للدفاع عن القرارات التي اتخذت خلال فترة عملها القصيرة.

وأشارت “تروس” إلى أن التحضير لرئاستها للوزراء قبل عامين كان من شأنه أن يساعد، ولم تكن تعلم أن هذا سيحدث. 

بوريس جونسون سينجو 

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واعتقدت أن بوريس جونسون سينجو، وقد كانت في إندونيسيا عندما بدأ كل شيء، مشيرة إلى أن إطلاق سياسة اقتصادية جديدة قبل عامين من الانتخابات ليس بالأمر المثالي.

وتابعت “تروس” أنه ينبغي عليهم القيام بتنبؤات أكثر ديناميكية، وهم يميلون إلى التقليل من تأثير التنظيم والتخفيضات الضريبية، والمبالغة في تقدير تأثير الإنفاق العام.

كما أشارت إلى أنه على الرغم من أنني حاولت التخفيف من حدة الأمر، وأنا ممتن لزملائي على صبرهم في بعض الأحيان، إلا أنني لا أشعر أنه من الصواب الاستمرار في هذا الدور.

وقالت “تروس” إنه في مثل هذا الوقت الحرج لرفع المستوى، أعتقد أن الناس في المجتمعات مثل مجتمعي، وفي جميع أنحاء البلاد، يستحقون وزيرًا يمكنه أن يمنح الوظيفة الطاقة التي تحتاجها، ويؤسفني أنني لم أعد أستطيع ذلك.

ليز تروس مؤشرات الدخل المعاشات التقاعدية انهيار الميزانية الصغيرة

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