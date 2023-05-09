ليز تروس تثير غضب الصين بزيارتها تايوان الأسبوع المقبل

تزور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس تايوان الأسبوع المقبل، حيث ستلقي خطابًا من المرجح أن يثير غضب بكين وربما يزعج نهج الحكومة البريطانية الحذر في العلاقات مع الصين.

وكشفت وكالة رويترز الاخبارية تفاصيل زياردة تروس الى تايوان والسبب الرئيسي في ذلك، لافتة إلى أنها من المقرر أن تلقي خطاب قد يزعج استراتيجية الصين فلي المملكة المتحدة.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها أن تروس تحاول احياء مسيرتها المهنية التي انتهت مع اعلانها عن استقالة من رئاسة الوزراء خلال الفترة الماضية، وأصبحت اصغر فترة لرئاسة الوزراء في بريطانيا، كما انها ستظهر تضامنها مع التايوانيين بعد ان أثارت نانسي بيلوسي ضجة وذعر للصينين في زيارتها لتايوات العام الماضي.

منارة للحرية والديمقراطية

وقالت تروس اليوم: "تايوان منارة للحرية والديمقراطية. إنني أتطلع إلى إظهار التضامن مع الشعب التايواني شخصيًا في مواجهة السلوك العدواني المتزايد والخطاب من النظام في بكين".

وقال مكتب زعيم حزب المحافظين السابق اليوم إنه من المتوقع، أيضًا، أن تلتقي بأعضاء كبار في الحكومة التايوانية، وعندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان العام الماضي زعمت الصين أنها وضعت جيشها في "حالة تأهب قصوى" وأعلنت عن عمليات عسكرية مستهدفة بما في ذلك تجارب صاروخية.

ووفقا للتقرير فقد كانت الحكومة تحاول التعامل مع الامتداد الاقتصادي والسياسي المتزايد لبكين، مع الضغط على نواب حزب المحافظين الآخرين المؤثرين أيضًا على رئيس الوزراء وحكومته لاتخاذ موقف أكثر تشددًا.

وتأتي الزيارة في أعقاب الخطب الأخيرة التي ألقاها تروس بشأن الصين - في طوكيو في شباط (فبراير) وإلى مؤسسة هيريتيج ، وهي مؤسسة أبحاث يمينية أمريكية ، في واشنطن العاصمة الشهر الماضي حيث بدأت توضيح كيف تعتقد أن الديمقراطيات الغربية الحرة يجب أن تشدد موقفها من بكين.