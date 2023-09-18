الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الأقصر تعلن إجراءات وموعد التسكين بالمدن الجامعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023-2024 م.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة، بتهنئة أعضاء المجلس ببدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بإتاحة كافة الخدمات المعيشية وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مما يساعدهم في عملية التحصيل الدراسي.

 وأعلن المجلس، أنه بشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات ( القدامى - الجدد )، فسيتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز – جيد جداً – جيد ) جميع الكليات، كما يتم تسكين الطالبات القدامى غير المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز) جميع الكليات.

ويتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م  جميع الكليات .

وبشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلبة الذكور ( القدامي - الجدد )، حدد المجلس انه يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز – جيد جداً - جيد) جميع الكليات،  يتم تسكين الطلبة القدامى غير المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز) جميع الكليات.

ويتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م  جميع الكليات .

وفيما يخص موعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، فإنه يتم تسكين جميع الطلاب المحققين لشروط التسكين بالمدن الجامعية بدء من يوم الأحد الموافق 1/10/2023 م بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية،  بالنسبة لطلاب الفرقة الإعدادي والأولى مستجدين يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لاستلام عدد ( 2 صورة شخصية + 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر + بطاقة الترشيح ) وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية  واستخراج الكارنيهات ويحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول بالمدن الجامعية.

واعتمد المجلس موعد استقبال طلبات الالتماسات لطلاب الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، على أن تستقبل الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية طلبات الالتماسات من يوم السبت الموافق 23 / 9 / 2023 م حتى يوم الخميس الموافق 12 / 10 / 2023 م المقدمة من الحالات الذين و اللواتي لم تنطبق عليهم/هن  شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم/هن  في حاجة ماسة للسكنى نظراً لظروفهم/هن الاجتماعية والاقتصادية والصحية وفرزهم/هن وعمل قائمة بالمقبول منهم/هن لعرضهم/هن على اللجنة للموافقة على تسكينهم/هن في الاجتماع المقبل.

جامعة الاقصر المدن الجامعية محافظة الأقصر العام الدراسى الجديد تسكين الطالبات

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