الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ربيع": المرشدون أفشلوا مخطط إحراج مصر بقدرتهم على إدارة قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إننا نحرص كل عام في مثل هذا التوقيت أن نحتفل ونحتفي بالمرشدين، في هذه الذكرى التي تدل على القدرة والصلابة للمصريين.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر، انسحب المرشدون الأجانب بعد تأميم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قناة السويس عام 1956، لإحراج مصر وإظهارها غير قادرة على إدارة القناة، ولكن المرشدين المصريين أثبتوا للعالم أنهم قادرون على إدارة القناة.

وأوضح رئيس الهيئة أن محور التدريب يعد محورًا أساسيًا في تطوير هيئة قناة السويس، حيث يجرى تدريب وتأهيل المرشدين والعمال بقناة السويس من قبل أكبر المحاكي في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن التدريبات تتم على البر أولًا، ثم التطبيق في البحر عمليًا مع مرشد كبير.

مرشدون للمراكب ذات الحمولات الزائدة


وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن المراكب ذات الحمولات الزائدة لها مرشدان خاصان بها، كما يجرى سفر المتدربين إلى دول أخرى للتدرب على محاكاة وكيفية إرشاد السفن، وأخذ صورة كاملة عن الأعمال.

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