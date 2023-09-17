الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع يكشف بطولة المرشدين المصريين فى التصدى لمؤامرة تعطيل قناة السويس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحرص على الاحتفال بيوم المرشدين، وهو محفور في تاريخ قناة السويس، ويدل على الإرادة والصلابة والعزيمة لمرشدين مصريين، تصدوا لمحاولة دنيئة لتعطيل قناة السويس عن العمل بعد تأميمها.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل المرشدين الأجانب انسحبوا عدا بعض المرشدين من اليونان، ساعدوا في إرشاد السفن.

ولفت إلى أن الأجانب كانوا يجنبون المصريين، ولم يكونوا يعملوا في الإرشاد، لذا استعنا ببعض ضباط البحرية الذين واصلوا الليل بالنهار حتى لا يحدث خلل في حركة الملاحة.

ربيع: زودوا عدد السفن لإحراج مصر بعد تأميم قناة السويس 

وأردف: "من ضمن المؤامرة أنهم زودوا عدد السفن ليحرجك، فكان المرشدين بياخدوا المركب من بورسعيد للسويس ويعودوا بمركب أخرى، بسبب قلة العدد، كان بيعمل 4 رحلات بدل رحلة واحدة، لأنه اقتنع بالقيادة السياسية وإن القناة المصرية يجب أن يستفاد منها المصريون".

وختم: "أثبتنا للعالم أننا قادرون على إدارة قناة السويس بكفاءة ولم يحدث أي عطل".

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