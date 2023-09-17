الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس قناة السويس يشهد احتفالية الهيئة بمناسبة الذكرى الـ67 "لعيد المرشد"

رئيس قناة السويس
رئيس قناة السويس

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس احتفالية الهيئة بمناسبة الذكرى الـ67 "لعيد المرشد"، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ولفيف من كبار مرشدي الهيئة بنادي واحة ٢٩ مارس بالإسماعيلية. 

الاحتفال بذكرى عيد المرشد

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قناة السويس على الاحتفال بذكرى عيد المرشد في ليلة 14 و15 سبتمبر، وهو اليوم الذي شهد انتصار الإرادة المصرية على المؤامرة الأجنبية بانسحاب المرشدين الأجانب التي كانت تهدف إلى النيل من الوطن بعد قرار تأميم قناة السويس عام ١٩٥٦.

الشكر لمرشدي الهيئة

وفي مستهل كلمته، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الشكر لمرشدي الهيئة، ناقلا لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيدا بالأداء الوطني والعطاء المخلص الذي لم ينقطع بداية من مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب من القناة عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956 مرورا بالتحديات المتتالية التي واجهها المرشدون ونجحوا خلالها في الحفاظ على أمان واستدامة الملاحة بالقناة في ظل تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الفريق ربيع أن مرشدي قناة السويس كانوا ومازالوا نموذجا يحتذى به فى الوطنية والانضباط والكفاءة ويتمتعون بسمعة ومكانة مرموقة في قطاع النقل البحري العالمي، متمنيا لهم دوام العطاء لاستكمال دورهم الوطني.

عقب ذلك، شاهد الحضور عدداً من الأفلام التسجيلية عن قناة السويس، تبعها كلمة للربان محمد أحمد عبد الراضي كبير مرشدين ممتاز والذي قدم الشكر للفريق أسامة ربيع على الدعم الذي يوليه للمرشدين وتشجيعه الدائم لهم، موجها التحية لكافة زملائه من المرشدين الذين يواصلون العمل الليل بالنهار، مؤكداً على أن المرشدين سيظلون دائما على قدر المسئولية في الحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة في ظل تزايد أعداد وحمولات السفن العابرة.

وعلى هامش الاحتفالية، كرم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مجموعة من المرشدين من أصحاب الكفاءات ومسيرة من العطاء المتميز في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس، كما حرص رئيس الهيئة على تكريم مجموعة من النماذج المشرفة من إدارة الترسانات التي أظهرت تميزا في أعمال الإنقاذ البحري.

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عيد المرشد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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