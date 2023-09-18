بهذه الطريقة يمكنك تنظيف غسالتك الاتوماتيك

يسعى العديد من النساء في الحفاظ على الأجهزة الكهربائية الخاصة بهن لكي تعمر وتعيش أكبر عدد من السنوات، ولكن لابد من استخدام الخلطات الصحيحه حتي لا يتم اتلاف الجهاز.

كيفية تنظيف الغسالة الأوتوماتيك؟

وعلى سبيل المثال الغساله يمكنك أن تقوم بتنظيفها بصورة مستمرة وفقا لما يلي:

نصيحة: استخدمي دائمًا الخل الأبيض العادي أو المقطر داخل غسالتك، وليس أي نوع آخر، في حين أن جميع أنواع الخل مفيدة للتنظيف، إلا أنها يمكن أن تترك بقايا وراءها.

الخل الأبيض هو مزيل رائع للروائح الكريهة، لذا لا تقلق بشأن أي رائحة باقية بعد استخدامه.

خلطه تنظيف الغسالة

الخل الأبيض/المقطر

صودا الخبز

المياه العذبة (اختياري)

عصير الليمون (اختياري)

تنظيف الغسالة ذات التحميل الأمامي بالخل وصودا الخبز

وفقًا لموقع the sun يمكنك إضافة الخل وصودا الخبز إلى الغسالة ذات التحميل الأمامي بعدة طرق، ولكن للحصول على نتائج التنظيف الأكثر فعالية، لا تريد أن يختلط الاثنان حتى يصبحا في السلة، حيث يكونان أكثر ضروري.

جرب أيًا مما يلي:

أضف كوبين من الخل إلى موزع المنظف ونصف كوب من صودا الخبز إلى موزع المنعم.

ضع كوبين من الخل مباشرة في أسطوانة الآلة.

اخلطي كمية كافية من الماء مع نصف كوب من صودا الخبز لعمل معجون فضفاض ثم ضعيه في موزع المنظف.

أضف الخل وصودا الخبز مباشرة إلى السلة.

أضف نصف كوب من صودا الخبز إلى الحلة، وابدأ الدورة، ثم اسكب كوبين من الخل في موزع المنظف.

بمجرد إضافة الخل وصودا الخبز إلى الغسالة، ابدأ دورة طويلة ساخنة.

و بمجرد امتلاء السلة واختلاط صودا الخبز والخل معًا، قم بإيقاف الدورة مؤقتًا واتركها لمدة نصف ساعة حتى يتم نقعها والسماح للمحلول بالعمل على تنظيف الجهاز، ثم استأنف الدورة لتجعل غسالتك جديدة ونظيفة.

و هناك عدة طرق لإضافة الخل وصودا الخبز إلى جهازك:

أضف 4 أكواب من الخل وكوبًا واحدًا صودا الخبز إلى السلة وابدأ دورة طويلة ساخنة. إذا أمكن، قم بإيقاف الدورة مؤقتًا لمدة نصف ساعة بعد امتلاء السلة.

املأ البرميل بالماء الساخن وأضف 4 أكواب من الخل. اتركه لمدة نصف ساعة، ثم أضف كوبًا واحدًا من صودا الخبز وقم بتشغيل دورة طويلة ساخنة على الفور.

ضع كوبًا واحدًا من صودا الخبز في الغسالة وابدأ دورة طويلة ساخنة. دع المحرض يخلط صودا الخبز في الماء حتى يذوب (حوالي 10 دقائق)، أوقف الدورة مؤقتًا وأضف 4 أكواب من الخل إلى الماء الساخن، اتركي الخليط لمدة نصف ساعة قبل استئناف الدورة.

نصيحة : بدلًا من الخل، يمكنك الحصول على نفس النتائج ورائحة منعشة باستخدام عصير الليمون، ما عليك سوى استبدال الخل الأبيض بنفس الكمية من عصير الليمون الحقيقي، فقط كن حذرًا، فلا يوجد سكر إضافي أو أي إضافات أخرى من شأنها أن تترك بقايا في الغسالة.

كيفية تعقيم حلة الغسالة

لتنظيف وتعقيم حلة الغسالة، قم برش قطعة قماش من الألياف الدقيقة بمحلول تنظيف موضعي مثل الخل الأبيض، أو منظف متعدد الأغراض، أو مبيض، ثم امسح الحشية نظيفة، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تطوى و/أو الماء فيها حمامات، إذا لم تتمكن من الوصول إلى كامل الحشية، أو كان بها الكثير من التراكم، استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة لفرك الأوساخ بلطف.

للحصول على أفضل النتائج على المدى الطويل، جفف الحشية بعد كل غسلة واترك الباب مفتوحًا جزئيًا للمساعدة في تبخر الماء.