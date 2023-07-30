كيفية تنظيف تكييف الهواء بالمنزل بأقل التكاليف وبدون فني الصيانة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح مكيف الهواء من الأجهزة الضرورية للحصول على بيئة منعشة ومريحة في المنزل، لكن هل تعلم أن مكيف الهواء قد يكون مصدراً للتلوث والأمراض إذا لم يتم تنظيفه بشكل منتظم وسليم؟.

في السطور التالية، يوضح محمود صلاح، فني صيانة تكيفات لـ"الدستور" كيفية تنظيف مكيف الهواء بالمنزل بأبسط الأدوات وبدون جهد، وما هي الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها من هذه العملية.

كيفية تنظيف فلتر المكيف:

يعتبر الفلتر من أهم أجزاء مكيف الهواء، حيث يعمل على تصفية الهواء من الغبار والجراثيم والروائح الكريهة، لذلك يجب تنظيفه بشكل دوري لضمان جودة الهواء وكفاءة التبريد.

لتنظيف الفلتر، يجب فصل التيار الكهربائي عن المكيف وإزالة الغطاء الأمامي للوحدة الداخلية، مع إخراج الفلتر من مكانه بحرص وتفقده من وجود أي تلف أو شقوق.

بعد ذلك يتم استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة والشعر والأوساخ من سطح الفلتر، ونقع الفلتر في محلول من الماء الدافئ والصابون أو المنظف المخصص لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

فرك الفلتر بلطف بفرشاة ناعمة أو اسفنجة لإزالة أي بقايا صعبة، ثم يتم شطف الفلتر جيداً بالماء النظيف وتجنب استخدام الماء الساخن أو المبيض أو أي مواد كاشطة قد تؤدي إلى تلفه.

تجفيف الفلتر تماماً قبل إعادته إلى مكانه، وذلك بوضعه في مكان جاف أو باستخدام منشفة نظيفة أو مجفف شعر، وإعادة تركيب الغطاء الأمامي للوحدة الداخلية وتوصيل التيار الكهربائي.

كيفية تنظيف المبخر والمكثف:

يعتبر هما المسؤولان عن تحويل حالة غاز التبريد من سائل إلى بخار وبالعكس، وبالتالي تبريد أو تسخين الهواء، حيث يجب تنظيفهما بشكل دوري لإزالة أي انسداد أو صدأ أو تآكل قد يؤثر على أدائهما.

لتنظيف المبخر والمكثف، لابد من فصل التيار الكهربائي عن المكيف وإزالة الغطاء الأمامي للوحدة الداخلية والغطاء الخارجي للوحدة الخارجية.

استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة والأوراق والحشائش وغيرها من الحطام من حول المبخر والمكثف، واستخدام فرشاة ناعمة أو مشط خاص لتنظيف الزعانف المعدنية المتشابكة التي تغطي المبخر والمكثف، وتنظيمها بحيث تكون مستقيمة ومتساوية.

رش محلول من الماء والخل أو المنظف الخاص على سطح المبخر والمكثف، واتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ليعمل على تفتيت الأوساخ والدهون والبكتيريا، ثم شطف المبخر والمكثف جيداً بالماء النظيف، ويمكن استخدام خرطوم الماء أو زجاجة رش لزيادة الضغط وإزالة أي بقايا صعبة.