الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالشروع فى قتل شخص لسرقته بكفرالدوار

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما ورد إلى قسم شرطة كفرالدوار، بمديرية أمن البحيرة، من استقبالهم سائق مركبة "توك توك"، وهو مقيم في دائرة القسم، مصابًا بجروح متفرقة في جسده. 

وعند سؤاله، أفاد بأن شخصًا مجهولًا استقل مركبته الخاصة "توك توك" من دائرة القسم بحجة توصيله، لكنه فوجئ بتعرضه للهجوم بأداة حادة وإصابته، وسرقة مركبته والفرار.

بعد التحقيق، تم الكشف عن هوية الجاني، وهو عاطل ويقيم في دائرة مركز شرطة كفرالدوار. وبعد تنظيم الإجراءات، تم ضبطه والاعتراف بهذه الجريمة، كما قدم معلومات حول الأداة المستخدمة في الجريمة ومركبة "التوك توك" المسروقة.

ضبط المتهمين باختطاف شخص فى البحيرة بسبب العملة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامٍ باحتجاز (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") إثر خلافات مالية مع آخر، حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز، وطلب منه سداد مبلغ مالي مُستحق على الأخير.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية. 

بعد تقنين الإجراءات تمكنت السلطات من ضبط المختطف وتحريره، وبعد مواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وذلك لأن المختطف نصب عليهم واستولى على مبلغ مالي، وأخبرهم بأنه يستطيع تحويل الورق الأبيض إلى عملات أجنبية. 

وتعرفوا على المختطف من خلال أحد المتهمين، والتقوا به في منزل أحدهم، وسلموا له المبلغ المالي. وعندما علموا بأنه قد نصب عليهم، استدرجوه واحتجزوه، ثم اتصلوا بصديق له وطالبوه بدفع المبلغ المالي.

ضبط عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات بالقاهرة

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثانٍ، في مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لديه سوابق جنائية، وذلك حين تم إيقافه أثناء قيادته دراجة ثلاثية العجلات (تروسيكل)، وعثر بحوزته على 3 أغطية بالوعات صرف صحي مجهولة المصدر، ومطرقة حديدية، وأجنة حديدية. وبعد مواجهته، اعترف بأنه سرق هذه الأغطية من إحدى المناطق الصناعية التابعة لنفس القسم باستخدام الأدوات التي تم ضبطها بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وزارة الداخلية قسم شرطة كفرالدوار مديرية أمن البحيرة قسم شرطة السلام مديرية امن القاهرة

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