الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى الناظر: مشاركتى فى حرب أكتوبر أعظم حدث بحياتى (فيديو)

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

تحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وأوضح أنه كان ضابط احتياط في أثناء حرب أكتوبر وشارك في الحرب.

وأشار "الناظر"، خلال لقائه عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنه مع مرور 50 سنة على حرب أكتوبر، لم يكن أحد يعلم ميعاد العملية العسكرية، لكنهم كانوا يشعرون بأن هناك شيئًا يحدث من خلال التحركات التي كانت تدور وقتها، لافتًا إلى أنه كان يعتبر مشاركته في حرب أكتوبر هو أعظم حدث في حياته.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية: "كنا قاعدين مع بعض نتحدث فقال أحدهم تفتكروا لو حاربنا هنعدي بالتحصينات دي كلها، فأجبته أننا سنعبر 100%، لأننا نحارب على أرضنا ولا نريد العودة لبيوتنا مثل الجنود الإسرائيليين".

أي شىء نريد تحقيقه نستطيع بالإصرار 

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن استفادته الكبيرة من الحرب كانت تعلم الإدارة وتحمل المسئولية، حيث حكى موقفا تعرض له وطلب المساعدة من قيادته، لكن قيل له "اتصرف يا حضرة الظابط" مما نمى لديه روح القيادة والشعور بالمسئولية، مؤكدا أنه تعلم أن أي شيء نريد تحقيقه نستطيع بالإصرار.

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