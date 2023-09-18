الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 12 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم فاسدة فى حملات بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين؛ حفاظا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت المرور على الأسواق في عدد من الأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي 12 طنًا من مصنعات اللحوم والدهون والدوبريهات ومقطعات اللحوم والدواجن وهياكل الدواجن والمفروم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الضبطيات شملت ضبط 9 أطنان من الدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الحملات التمشيطية في حي الهرم، بالإضافة إلى ضبط 600 كجم من هياكل الدواجن والمفروم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و93 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية في حي بولاق الدكرور.

كما شملت المضبوطات 1300 كجم من مقطعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و52 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية في حي الوراق، بالإضافة إلى ضبط 860 كجم من الدهون والدوبريهات ومقطعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حي الطالبية، وضبط 28 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية في مدينة أكتوبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد 11 محضر مخالفة.

ووجّه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمان وسلامة المواطنين.

 

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