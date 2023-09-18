الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ضيافة "من مصر" على cbc الليلة

كرم جبر
كرم جبر

يستضيف الإعلامي عمرو خليل، من خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، اليوم، في التاسعة مساء، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
 
يتناول الحوار أبرز الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، ورؤية مصر 2030 في تعزيز الريادة المصرية، وكيف عززت القيادة السياسية مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي، بالإضافة إلى رؤيته للدور الإنساني والدعم المصري للأشقاء في ليبيا والمغرب.

حياة المواطن

يأتي ذلك إلى جانب مجموعة متنوعة من الفقرات التي تمس حياة المواطن، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقًا لرؤية "مصر 2030".

يذكر أن برنامج "من مصر" يُذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مصر برنامج من مصر cbc ضيافة

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