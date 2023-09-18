الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار "أتعلم وأبدع".. متحف آثار الإسماعيلية ينظم عددا من الفعاليات للأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد القسم التعليمي في متحف آثار الإسماعيلية، سلسلة الورش التعليمية التي أطلقها تحت شعار “أتعلم وابدع” لتعليم الأطفال من أبناء محافظة الإسماعيلية الرسم من خلال ورش تعليمية تقام أسبوعيا.  

الهدف والمستهدف من الورش

وتقام الورش ضمن النشاط الصيفي للقسم التعليمي بمتحف آثار الإسماعيلية، وتستهدف الورش الأطفال من سن 6 وحتى 15 سنة حيث يتم تدريب الأطفال على الرسم الفرعوني، ورسم المناظر والمشاهد الطبيعية وذلك من خلال استخدام ألوان الخشب والفلوماستر وألوان المياه. 

وكان متحف آثار الإسماعيلية، احتفل في وقت سابق باليوم العالمي لمحو الأمية وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على هامش الاحتفال بهذا اليوم من أبرزها، الورشة التعليمية التي نظمها القسم التعليمي بالمتحف، لتعليم النشء مبادئ الكتابة بالحروف الهيروغليفية.

 

فعاليات ورشة تعليم الهيروغليفية

 

وشملت فعاليات الورشة التي استهدفت عدد من الأطفال من أبناء محافظة الإسماعيلية كتابة أسماء المشاركين باللغة الهيروغليفية، ورق البردي، وتعليم الأطفال بعض معاني الحروف الفرعونية وتعريفهم أشكالها. 



استعراض القطع الأثرية المرتبطة بالكتابة  

 

كما استعرض متحف آثار الإسماعيلية مجموعة من القطع الأثرية المتميزة التي تعبر عن الكتابة وتطورها في العصور المختلفة حتى العصر الحديث، من بينها تمثال من البرونز لرجل جالس يمسك بكلتا يديه صحيفة مفرودة عليها كتابات هيروغليفية تعود لعصر متأخر.

العالم يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

يذكر أن العالم يحتفل كل عام باليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8 سبتمبر بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، لا سيما أن محو الأمية لا يتعلق فقط بالتعليم، بل أداة هامة للقضاء على الفقر ووسيلة قوية للتقدم الاجتماعي والبشري في المجتمعات.

 

كما يركز اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 على ضرورة تعليم القراءة والكتابة، والتركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس.

متحف اثار الاسماعيلية تاريخ متحف آثار الإسماعيلية الإسماعيلية محو الأمية تعليم الاطفال

مواد متعلقة

علاج 1044 مواطنًا مجانًا في اليوم الأول لقافلة مبادرة "أنت الحياة" (فيديو)

قوافل دعوية للأزهر بالإسماعيلية لنشر وسطية الإسلام ومواجهة الأفكار المغلوطة

رئيس قناة السويس يشهد احتفالية الهيئة بمناسبة الذكرى الـ67 "لعيد المرشد"

توافد المواطنين على قوافل "أنت الحياة" لمؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية (فيديو)

للقضاء على الاختناقات المرورية.. الانتهاء من أول ساحة انتظار إلكترونية بالإسماعيلية

"حياة كريمة" تنظم مبادرة "أنتَ الحياة" بالإسماعيلية.. اليوم

بأسعار مخفضة وجودة مميزة.. "تجارية الإسماعيلية" تفتتح معرض "أهلًا مدارس" بفايد

في أكبر فعالياتها.. انطلاق مبادرة "أنت الحياة" لمؤسسة حياة كريمة بالقنطرة غرب

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

بعد وفاة أشرف مصيلحى.. فنانون ماتوا فى عز شبابهم

يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة