الأحد 17 سبتمبر 2023
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محافظات

علاج 1044 مواطنًا مجانًا في اليوم الأول لقافلة مبادرة "أنت الحياة" (فيديو)

جريدة الدستور

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، القافلة الطبية العلاجية بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك ضمن فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، والتي تستهدف عددًا من أهالي القرى الأكثر احتياجًا وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهه يرافقه دكتوره ريم مصطفي مساعد مدير المديرية ودكتوره رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحه.

الكشف على 1044 في أولى أيام المبادرة 

تابع الدكتور علي حطب، خلال جولته توقيع الكشف الطبي على المرضى والتى بلغ اجمالى المترددين عليها باليوم الأول 1044 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي وتضم تسع تخصصات مختلفة.

فحوصات معملية واشعات و80 صنف دوائي للمترددين على القافلة 

بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والاشعه اللازمة، وصيدليه بها اكثر من 80 صنف دواء يصرف مجاناً، فضلا عن خدمات مبادرة 100 يوم صحه ،وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الاسماعيليه.

تفاصيل الإقبال على العيادات في أول أيام لمبادرة “ أنت الحياة”

وأشارت ريم مصطفى وكيل المديرية د، أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 121 مواطن بعيادة الباطنة وعدد 310 حالة بعيادة الأطفال و105 مواطن بالجراحة واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 10 سيدات وعدد 47 سيدة بعيادة النساء، وعدد 112 بعيادة الجلديه ،بالإضافة إلى استقبال عيادة المسالك 64 حالة ،أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنه الضغط والسكر استقبلت 76 حالة ،وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية  مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي.

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