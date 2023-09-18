تفاصيل مشاركة سيوة بـ 25% من المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية (فيديو)

كشفت المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح، تفاصيل مشاركة سيوة بـ25% من المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية، خلال فعاليات تقييم المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بواحة سيوة.

ميزة تنافسية

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، اليوم الاثنين، إن سيوة تمتلك ميزة تنافسية وهي أنها بكر للمشروعات الطبيعية، وجميع سكانها لديهم ثقافة الحفاظ على بيئتهم لأنها مصدر دخلهم، لافتة إلى أنه تم عمل حملة ترويجية بسيوة من أجل المشاركة بقوة بمشروعاتها في المبادرة، مما لاقى استحسان الكثيرين في سيوة.

وتابعت: "وصلنا لنسبة كويسة من المشروعات الخضراء في سيوة، ولدينا نية لأن تكون مدينة "سيوة" ممثلة في "كوب 28“، وأن تكون تحت الأنظار، لافتة إلى أن اليوم هو آخر أيام تقييمات المشروعات.