"أمير الشعراء".. "التنسيق الحضاري" يدرج أحمد شوقي ضمن مشروع عاش هنا

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى اسم أمير الشعراء أحمد شوقي فى مشروع "عاش هنا"، وتم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذي يقع في 6 شارع أحمد شوقي - الجيزة (كرمة بن هانئ).

أمير الشعراء أحمد شوقي



يعد أحمد شوقي من مواليد القاهرة، واختلف مؤرخو الأدب حول مولده، حيث أجمعت الغالبية على أنه ولد عام 1868، استنادا إلى مقدمة الشوقيات التي كتبها بنفسه عام 1898 وفيها ينص أن عمره – آنذاك - أشرف على الثلاثين، وإن كانت شهادة الميلاد تسجل أنه ولد عام 1870.

وُلِدَ شوقي لأبٍ كردي وأم تركية، وتزوج من السيدة خديجة شاهين وأنجب منها حسين وأمينة وعلي.

دخل كتاب الشيخ صالح بحي الحنفي بالسيدة زينب ثم مدرسة المبتديان الابتدائية، فالمدرسة التجهيزية (الثانوية) حيث حصل على المجانية كمكافأة على تفوقه. حين أتم دراسته الثانوية دخل مدرسة الحقوق، وبعد أن درس بها عامين حصل على الشهادة النهائية في الترجمة حيث تم تعيينه في الخاصية الخديوية، ثم أوفده الخديوي بعد عام لدراسة الحقوق في فرنسا، فأقام فيها ثلاثة أعوام، حصل بعدها على الشهادة النهائية في 18 يوليو 1893.

عاد شوقي إلى مصر أوائل عام 1894 فضمه توفيق إلى حاشيته، ثم ندبه الخديوي 1896 لينوب عن حكومته في حضور مؤتمر المستشرقين في مدينة جنيف بسويسرا، عندما مات توفيق وولي عباس حلمي، كان شوقي شاعره المقرب، و لكي يكون قريبا من قصر القبة مقر الخديوي، بني شوقي داره الخاصة به وأطلق عليها "كرمة ابن هانئ" بالمطرية، ثم في فترة لاحقة بنى قصره المطل على نيل الجيزة و أطلق عليه الاسم نفسه، وهذا القصر الذي أصبح الآن متحفا يضم بعض مقتنيات أمير الشعراء.