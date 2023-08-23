التنسيق الحضاري يستكمل مشروع "عاش هنا".. وهذه آخر الأسماء المدرجة

يستكمل الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، مشروع "عاش هنا"؛ الذي أطلقته وزارة الثقافة ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة" ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة، بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

وفي هذا الإطار؛ انتهى الجهاز من تركيب ما يقرب من 1000 لوحة لشخصيات أثروا الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، بتوثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية.

فمنذ تدشين مشروع "عاش هنا" عام 2016 وهو يسعى إلى توثيق شخصيات مؤثرة في حياة المصريين، وأهم الرواد المصريين في شتى المجالات، ومؤخرا أدرج عدة شخصيات للمشروع ومنها: المخرج أحمد توفيق، السياسي أحمد حسين، الوزير أحمد باشا حمزة، الفنان أبو بكر عزت، رجل الأعمال إبراهيم مصطفى كامل، الفنان شكري سرحان، الزعيم جمال عبد الناصر، الدبلوماسي إسماعيل فهمي، وغيرهم من الشخصيات.