الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنسيق الحضاري يستكمل مشروع "عاش هنا".. وهذه آخر الأسماء المدرجة

عاش هنا
عاش هنا

يستكمل الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، مشروع "عاش هنا"؛ الذي أطلقته وزارة الثقافة ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة" ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة، بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع. 

وفي هذا الإطار؛ انتهى الجهاز من تركيب ما يقرب من 1000 لوحة لشخصيات أثروا الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، بتوثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية.

فمنذ تدشين مشروع "عاش هنا" عام 2016 وهو يسعى إلى توثيق شخصيات مؤثرة في حياة المصريين، وأهم الرواد المصريين في شتى المجالات،  ومؤخرا أدرج عدة شخصيات للمشروع ومنها: المخرج أحمد توفيق، السياسي أحمد حسين، الوزير أحمد باشا حمزة، الفنان أبو بكر عزت، رجل الأعمال إبراهيم مصطفى كامل، الفنان شكري سرحان، الزعيم جمال عبد الناصر، الدبلوماسي إسماعيل فهمي، وغيرهم من الشخصيات.

مشروع "عاش هنا"
يهدف مشروع 'عاش هنا' إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها. ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

عاش هنا التنسيق الحضاري الجهاز القومي للتنسيق الحضاري -‏‏ المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى

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