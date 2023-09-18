الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

"الشعراء الأخيرون".. رواية لكريستين أوتن وترجمة عبد الرحيم يوسف عن دار صفصافة

الشعراء الأخيرون
الشعراء الأخيرون

صدر حديثا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع  رواية "الشعراء الأخيرون" للكاتبة والمخرجة الهولندية كريستين أوتن ومن ترجمة الشاعر عبد الرحيم يوسف.

الرواية قالت عنها الروائية الأمريكية برئيس مكفادين: "في هذه الرواية ترسم كريستين بورتريهات متلألئة ومدهشة لهذه الأساطير الرائعة."

مما جاء على غلاف الرواية 

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"في روايتها (الشعراء الأخيرون) التي صدرت بالهولندية عام 2004 وترجمها إلى الإنجليزية الموسيقي والمترجم الأمريكي جوناثان ریدر وصدرت ترجمته عام 2016. تكتب كريستين عن حياة 4 شعراء أفرو - أمريكيين ذاعت شهرتهم في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ولقبوا باسم (الشعراء الأخيرون) وهم: عمر بن حسن، فيليب لوتشيانو، ديفيد نيلسون أبيودون أويول، كما تلقي الضوء. على بقية أعضاء هذه الجماعة الشعرية الموسيقية التي يعتبر أعضاؤها هم الآباء المباشرون لأغاني الراب في الثمانينيات. 

تبدع الكاتبة صورة فائقة الحيوية تضم بورتريهات متخيلة، وتسجيلات مفرغة لحوارات مع شهود عيان وأغاني / قصائد. لا تستخدم كريستين القصائد كبهارات للقصة، بل تدع الكلمات تتحدث عن نفسها. تضيف هذه المعالجة بعدا مليئا بالظلال للحياة كما هي. تلك العصية بالفعل على الفهم دائما وفي إطار هذه الخلفية تبعث النصوص إلى الحياة بقوة. يجتمع السرد المتخيل مع الشعر والتوثيق ليصنعوا مزيجا مثيرا ونابضا بالإيقاع.

من هي كريستين أوتن؟

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أما عن كريستين أوتن فهي كاتبة ومؤدية ومخرجة مسرحية وصحافية موسيقية هولندية من مواليد 1961 تنطلق في أعمالها من التزام عميق بالقضايا الاجتماعية وتستلهم في رواياتها أشخاصا حقيقيين وأحداثا حقيقية. تقدم عروضها الأدائية بانتظام في المهرجانات الأدبية والمسارح. أسست مشروعا مسرحيا بعنوان (مونولوجات السجن)، وتقوم بتدريس الكتابة الإبداعية للسجناء.

عبد الرحيم يوسف

 أما عن عبد الرحيم يوسف  فهو شاعر ومترجم من مواليد الإسكندرية في 1975 حيث يعمل ويعيش. تخرج من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية عام 1997 وعمل مدرسا منذ1998 إلى 2018، كما عمل منسقا فنيا بمؤسسة جدران لفنون والتنمية بالإسكندرية بالإضافة إلى عمله بالترجمة.

نشر عدداً من القصائد في دوريات أدبية (أخبار الأدب – أدب ونقد – مجلة الشعر – مجلة مينا – الكتابة الأخرى)، والصحف المحلية ( التجمع – إسكندرية اليوم).

 صدر له العديد من الأعمال الشعرية والتي منها: ديوان "قصايد ماتت بالسكتة القلبية"، و" م المرحلة الزرقا"، و"كراكيب جديدة"، "ألعاب خطرة"، و"عفريت العلبة"، و"فيلم رعب طويل.

 ترجم العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية والتي منها: رواية (بين الرجال) للكاتب الآيرلندي (ميهال أوكونيل) عن دار صفصافة 2015،  (حلم فـ ليلة نص الصيف) لويليام شكسبير عن دار صفصافة 2016، (المكشوف والمحجوب.. من خيط بسيط إلى بدلة بثلاث قطع) للكاتبة الهولندية مينيكه شيبر، وغيرها.

الشعراء الأخيرون كريستين أوتن عبد الرحيم يوسف الرواية صفصافة برئيس مكفادين

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