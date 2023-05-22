"صفصافة" تحصل على حقوق الرواية الفائزة بـ"البوكر".. اعرف التفاصيل

أعلنت "دار صفصافة للنشر" عن قرب صدور الطبعة المصرية لرواية الكاتب العماني زهران القاسمي "تغريبة القافر"، الفائزة بالجائزة العالمية "البوكر" للرواية العربية لعام 2023.

الناشر محمد البعلي يعلن موعد صدور الطبعة المصرية لـ “تغريبة القافر”

وقال الناشر محمد البعلي، مدير دار صفصافة، في تصريحات خاصة للدستور، إن دار صفصافة للنشر والتوزيع نجحت في الحصول علي حقوق طبعة مصرية من الرواية وذلك بعد التواصل مع دار مسكيليانى للنشر، والتي تمتلك حقوق الرواية بالكامل.

وعن تفاصيل الطبعة المصرية الجديدة، من رواية "تغريبة القافر"، كشف محمد البعلي، أنه من المقرر صدورها الأسبوع المقبل، بنفس عدد الصفحات، والتحرير والتصميم، لكن لديها رقم إيداع وترقيم دولي مصري، وسيتم توزيعها في مصر.

وعن الكاتب زهران القاسمي، أعرب محمد البعلي عن سعادته لفوزه بجائزة البوكر، قائلًا: هو صديق عزيز وأعرفه منذ زمن، وهو شخص مثقف ومهذب ومُحب مصر.

ومن جانبه، أبدي زهران القاسمي سعادته، لصدور الطبعة المصرية من روايته "تغريبة القافر"، حسبما ذكر محمد البعلي، وأشار إلى أن الكاتب القاسمي، على استعداد زيارة مصر، حتى يوقع روايته، ودار صفصافة بصدد ترتيب هذا الحفل في وقت لاحق من هذا العام.

واختتم محمد البعلي حديثه مع الدستور، أنه يأمل أن يكون هناك إقبال جيد، على رواية "تغريبة القافر" بعد صدورها في طبعة مصرية، عن قريب.

رواية تغريبة القافر

وتقع أحداث رواية "تغريبة القافر" في قرية عمانية، وتروي قصة سالم بن عبد الله، أحد مقتفي أثر الماء، ممن تستعين بهم القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، ووظيفته الأولى وهى ريّ الناس وإشباع ظمئهم

وتدور الرواية حول حياة "القافر" منذ ولادته التي ترتبط بالماء، فأمّه ماتت غرقًا، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج، حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجينًا في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حيًا.

وتستكشف الرواية منطقة جديدة في السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام فلاحي لريّ البساتين، مرتبط بالحياة القروية في عُمان ارتباطًا وثيقًا دارت حولها الحكايات والأساطير.