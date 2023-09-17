الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين فى أجواء القرم وأخرى فى بيلغورود

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إسقاط مسيرتين في أجواء القرم وأخرى في بيلغورود، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز. 

جاء ذلك في الوقت التي قالت فيه القوات الأوكرانية، إنها تمكنت من مقتل أكثر من 200 جندي معادٍ و23 وحدة من المعدات العسكرية في يوم واحد بجنوب أوكرانيا.

مهمة نارية 

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ونفذت القوات المسلحة الأوكرانية 978 مهمة نارية في قطاع تافريا من الجبهة في جنوب أوكرانيا في 16 سبتمبر، مما أدى إلى القضاء على 204 من قوات العدو و23 قطعة من المعدات الروسية، حسبما أفاد المركز الصحفي المشترك لقوات دفاع تافريا على فيسبوك.

وتواصل القوات الأوكرانية أيضًا تقدمها نحو قسم ميليتوبول على جبهة جنوب أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، قامت القوات الروسية في اليوم الماضي، تنفيذ 28 غارة جوية وتنفيذ 21 عملية قتالية. 

كما شنت 600 هجوم بالدبابات وأنظمة الصواريخ المتعددة وبراميل المدفعية.

في قطاع مارينكا، فشل الروس في التقدم بالقرب من بلدة مارينكا، دونيتسك أوبلاست، وهناك قامت قوات العدو بإحدى عشرة محاولة فاشلة لطرد الجنود الأوكرانيين من مواقعهم.

وقال المركز الصحفي إن جميع الهجمات الروسية في محيط سيفيرنيا وريفنوبل في دونيتسك أوبلاست، وبالقرب من نوفوداريفكا في زابوريزهيا أوبلاست، أسفرت عن خسائر كبيرة للقوات الغازية، سواء من حيث القوة البشرية أو المعدات العسكرية.

وقال الجيش الأوكراني إن الجيش الأوكراني لديه زمام المبادرة في قطاعات أفدييفكا ومارينكا وشاختارسك، ويضغط على الجيش الروسي ويقوم بعمليات هجومية.

وأضاف المركز الصحفي أن الوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات دفاع تافريا أنجزت 978 مهمة نارية خلال اليوم، وبلغ إجمالي خسائر العدو 204 أشخاص، فضلا عن مقتل 70 جندياً وإصابة 130، وتم القبض على أربعة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها الصباحي، إن 530 جنديًا روسيًا قتلوا في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

في المجمل، تصل خسائر روسيا في القوة البشرية منذ بداية الغزو واسع النطاق إلى 272.320 جندي، وفقًا لإحصاء هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

الدفاع الروسية مسيرتين إسقاط القرم بيلغورود القوات الأوكرانية

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