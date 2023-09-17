عماد الدين حسين: الرئيس السيسى يتحدث بوضوح ويقدر حجم معاناة المواطنين

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك ترحيبا كبيرا بقرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الرئيس السيسي يتحدث بوضوح مع المصريين ويقدر حجم معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً للتعامل مع التحديات الحالية بالمنطقة والعالم أجمع.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أشاد بتوصيات الحوار الوطني ويدعمه باستمرار، موضحاً أنه لأول مرة يتحدث رئيس الجمهورية عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، الذي يعد تقديرًا لشباب الصحفيين الذي يعد البدل موردا أساسيا لدخلهم.