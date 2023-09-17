الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"وزارة المالية": 4 زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل 2022

المعاشات
المعاشات

علق أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، علي قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية علي المعايشة الحقيقية للمواطن المصري.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتحسين دخل وأجر المواطن المصري، موضحاً أن التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة 60 مليار جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص علي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، مؤكداً علي استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هناك 4 زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل 2022، مشيراً إلى 4.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لـ5 ملايين من مستحقي "تكافل وكرامة".

السيسي فضائية دي ام سي مساء دى ام سى وزارة المالية

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