الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"45%"... بشري سارة لأصحاب المعاشات عن الزيادة المرتقبة

المعاشات
المعاشات

علق إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، علي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات وتكافل وكرامة التي يستفيد منها ملايين المصريين.

وثمن خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس السيسي، مؤكداً أن هذه القرارات التي اتخذها الرئيس خففت من معاناة الأزمة العالمية على المواطنين وهذه الاجراءات جعلتنا قادرين على مواجهة التضخم ولولاها لزادت المعاناة علينا.

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي تدل علي إدراك حجم الأزمة التي يعاني منها المواطنون، موضحاً أن هذه القرارات تتواكب مع الاحتياجات التي يعيشها الشارع المصري خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن المعاشات شهدت زيادة من نوفمبر 2022 حتى أكتوبر القادم بنسبة تتراوح بين 20% و45%، موضحاً أن هذه الزيادة لم تحدث في تاريخ المعاشات في عام واحد، متابعاً: "لسة عندنا مشكلة واحدة، ومشكلتنا الوحيدة في الرعاية الصحية عايزين تسهيلات بسيطة مش أكتر".

المعاشات فضائية الحياة الحياة اليوم السيسي عبدالفتاح السيسي إبراهيم أبو العطا

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