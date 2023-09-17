الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: السيسى رجل يتمسك بالأمل وسنتجاوز الأزمة بصبر المصريين وإدارة الرئيس

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل يتمسك بالأمل، ويعرف أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، وخلال زيارته إلى بني سويف أكد للمصريين أننا تجاوزنا المرحلة الحرجة، وأننا اقتربنا من الانفراجة.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، السبب فيها فيروس كورونا أولًا وضاعفت تلك الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه بفضل صبر المصريين وعمل الحكومة وإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر ستتجاوز أزمتها.

الباز: لو البلد هشة كنا روحنا في ستين داهية

وتابع: "اللى مرت بيه مصر من أزمات لو احنا بلد هشة كنا روحنا في ستين داهية، لكن الأزمة حصلت وأنت لسه واقف على رجليك، دي ترجمتها أن الشعب اشتغل والدولة قدمت اللى عندها والرئيس أدار الصورة بحيث لا وقفت عجلة إنتاج ولا مشروعات قومية.. إحنا بلد حرة ومستقرة ومستقلة".

ولفت محمد الباز إلى أن استقرار الدولة وأمانها أمر كبير، ويستحق الثمن الذي دفعناه جميعًا من أجل الحفاظ عليه.

محمد الباز عبد الفتاح السيسي اخر النهار الأزمة الاقتصادية كورونا

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