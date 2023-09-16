الباز: مصر لا تواجه أزمة سياسية والرئيس السيسى يعرف الشعب جيدًا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرًا ما يصرح بأنه يعرف الناس في مصر ماذا تستطيع أن تقدم، وما الذي تحتاجه، موضحًا أن مشهد استقبال الرئيس في قرية "سدس الأمراء" يعكس أن الناس تعرف وتقدر ما يقوم به الرئيس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن سياسيين وكتابًا وإعلاميين لا يعرفون شيئًا عن الشعب المصري، وما الذي يريده الناس في القرى والعزب والنجوع بأنحاء الجمهورية.

وتابع: "الجماعة السياسية والمعارضة اللى بتقدم نفسها، بتصدعنا بالحديث عن الشعب، وما يطلبه الشعب، وأكاد أجزم لا أحد منهم يعرف الناس على الأرض محتاجة إيه".

مشروع حياة كريمة وصل للناس وحل مشاكلهم

ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة وصل للناس، وتم الاستماع إلى مشاكلهم وأحلامهم، موضحًا أن البلد يحتاج أن يكمل الرئيس السيسي ما بدأه من إنجازات.

وأردف: "مشهد الاحتفاء بالرئيس في بني سويف لم يكن الأول، وتكرر في المنصورة والبحيرة ومطروح وغيرها، وأرى أن المشهد النهاردة بيغير جزء كبير من معادلة الوهم اللى أجهزة وقنوات عاوزة تقنع بيها الشعب بأن هناك أزمة سياسية".