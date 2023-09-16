الخطة المقرر تنفيذها.. تفاصيل مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقرية "سدس الأمراء" في بني سويف؛ لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، كشفت مصادر بوزارتي المالية والتخطيط لـ"الدستور" تفاصيل ما سيتم تنفيذه من مشروعات المرحلة الأولى "حياة كريمة" والخطة المعتمدة لتنفيذها في العام المالي الحالي 2023-2024.

مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وتتضمن المشروعات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والمخصص لها مبلغ 30 مليار جنيه بخطة العام المالي الحالي 2023/2024 للأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية من المبادرة.

كما تتضمن المشروعات تنفيذ أعمالا إنشائية يأتي على رأسها إقامة 110 مشروعات مياه شرب وإنشاء وتطوير 91 محطة مياه، وإقامة 510 مشروعات للصرف الصحي وإقامة 86 محطة معالجة للصرف الصحي ومشروعات أخرى في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتمادات تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه، واستكمال أعمال وتأهيل وتبطين ترعة بطول 1741 كيلومترًا، وإنشاء وتطوير نحو 66 مستشفى وإنشاء واستكمال وتطوير 3000 فصل و48 معهد أزهري وإنشاء وتطوير طرق أخرى.

ومن المقرر استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وإتمامها خلال عام، والبدء في الأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه المرحلة اعتبارًا من عام 2023/2024، ويتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1685 قرية.

ضوابط ومُحدّدات لاختيار القرى

ومع استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لإتمام نهوها خلال عام الخطة، وكذا البدء في الأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، تمهيدا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه المرحلة اعتبارا من عام 23/2024، والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1685 قرية.

تمّ إقرار ضوابط ومحددات لاختيار القرى التي تشملها المبادرة في كل مرحلة، تطبيقًا لمفهوم الاستهداف والتخطيط، والاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي الذي يقدّم وصفًا كاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية، وحالة الخدمات المطلوبة بها.

وتم تخصيص 150 مليار جنيه لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بخطة العام المالي الحالي 2023-2024.

من مبادرة حياة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بخطة العام المالي الحالي 2023-2024

مستهدفات المبادرة

مستهدفات المبادرة في المرحلة الأولى المخطط نهوها العام المالي الحالي 23-2024

يجرى توزيع مستهدفات هذه المرحلة من المبادرة على النحو الآتي:

أولا البعد الاجتماعي

التعليم:

ويتضمن إنشاء وتطوير وتجهيز وصيانة 1303 مدارس واستكمال تطوير - 24 مستشفى مركزي. واستكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية وإنشاء وتطوير - 367 وحدة إسعاف.

الإسكان:

استعمال إنشاء - 530 عمارة سكنية لمحدودي الدخل.

الخدمات الشبابية:

استكمال إنشاء تطوير وتجهيز - 983 مركزا للشباب

ثانيا البعد العمراني:

مياه الشرب

استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال - 8.5 آلاف كم. واستكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب

الصرف الصحي

استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألفا كم وإنشاء وتطوير - 1441 محطة صرف صحي. واستكمال- 167 محطة معالجة الصرف الصحي

الطرق الرئيسة ومحطات السكك الحديدية

وتتضمن استكمال تطوير - 164 طريق واستكمال تطوير - 116 محطة ستة حداد.

التجمعات العمرانية

استعمال تطوير - 57 تجمعا حضريا في نطاق مبادرة حياة كريمة.

• الاتصالات

توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد - 1468 قرية وإنشاء وتطوير عدد 849 مكتب بريد.

• الكهرباء

استكمال مد كابلات وتركيب عدادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومحولات كهربائية لعدد - 1466 قرية.

• الغاز الطبيعي

توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد - 926 قرية

ثالث البعد الاقتصادي:

الزراعة والري

استكمال إنشاء وتجهيز - 330 مركزا للخدمات الزراعية. وإنشاء وتطوير- 46 مركزا لتجميع الألبان وإنشاء وتطوير - 608 كوبري على المجاري المائية. وتأهيل وتبطين الترع بأطوال- 6330 كم.

رابعا التنمية المحلية:

استكمال إنشاء وتجهيز - 332 مجمعا حكوميا. واستكمال وتطوير 127 سوقا وإنشاء وتطوير 97 موقفا للمركبات. واستكمال إنشاء وتطوير 128 نقطة إطفاء. واستكمال تطوير شبكة الطرق المحلية لعدد- 1446 قرية