إحالة سيدة وعاطلين للجنايات لاتهامهم بالترويج للمواد المخدرة

قررت نيابة السلام، الأحد، إحالة المتهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بغرض ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما “عفاف.ك” و"رامى.ل"، 'محمود .ح" عاطلين وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وقررت النيابة المختصة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بحيازة كمية من المخدرات وزنت 3كيلو من مخدر الاستروكس وكيلو من مخدر الحشيش.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام سيدة وعاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

تفاصيل حبس المتهمين بترويج مخدر الحشيش بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، المتهم "ح.ج.ا" 27 سنة عامل و"ا.م.ش" عامل و"م.ق.ر"، 24 سنة، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

بداية أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاتجار فى الحشيش.