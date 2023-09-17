حبس عاطلين لحيازتهما هيروين قبل ترويجها بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالاسكندرية حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من الهيروين، بقصد الاتجار بالمخدرات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما له معلومات جنائية مسجله تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذان من دائرة قسم شرطة العامرية ثان، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط متهمين بحوزتهما كمية من الهيروين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى.

بمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.