حبس عاطل ضُبط بـ200 طربة حشيش وهيروين فى برج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

البداية بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

القبض على المتهم خلال كمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل ضُبط بـ22.5 كيلو حشيش

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان، بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 22,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.