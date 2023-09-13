الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل لحيازته 52 كيلو حشيش بقصد ترويجها بالإسكندرية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام بقصد الاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

ورود معلومات سرية لمكافحة المخدرات 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لذلك.

ضبط 52 كيلو حشيش 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,700,000 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

معاقبة عاطل ومقاول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل ومقاول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5313 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أنه بناء علي تحريات مسبقبة مفادها اتجار المتهم الأول "ع.ح.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة، لضبط المتهم، ونفاذا لذلك انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، فابصرت القوة المتهم وبجواره المتهم الثاني " ن.ح.ع" مقاول، والمطلوب التنفيذ علية في القضية رقم 13994 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، محرزا حافظة بلاستيكية فتمكنت من ضبط الثاني بينما لاذا الأول بالفرار، وبتفتيش الحافظة البلاستيكية عثر بداخلها على عدد 50  طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة هو وشقيقة الهارب للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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