6 سنوات لعاطل لحيازته كمية من المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار د.محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار ايمن ابراهيم درويش ،والمستشار هيثم وجيه حماد.

بلاغ من ضباط مكافحة المخدرات

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 4058 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة القسم.

ضبط المتهم بكمية من مخدر الهيروين

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ا.ع.ع" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علية وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته حقيبة يد ، وبفحصها تبين أنها تحوي على عدد 73 لفافة هيروين ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي ، وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة ، وبالعرض علي النيابة العامة والتي تولت التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس بمعاقبة صاحب محل فواكة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس ، والمستشار سامح سعيد سمك ،وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 15928 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام للمتهم " ع.س ال" صاحب محل فاكهة ، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علية ، وبتحديد مكان تواجده.

تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشة عثر مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على جوال بلاستيكي وبفض محتوياته تبين أن يحوي علي عدد 100 طربة حشيش وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.