الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لـ"فكهاني" حاول ترويج 100 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة صاحب محل فواكة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

  صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباس، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

 إخطار من ضباط مكافحة المخدرات 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 15928 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

تحريات المباحث 

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهم ع.س ال، صاحب محل فاكهة ، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض علية ، وبتحديد مكان تواجده.

ضبط 100 طربة حشيش 

تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشة عثر مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على جوال بلاستيكي وبفض محتوياته، تبين أنه يحتوي على ( 100 طربة حشيش)، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

في سياق آخر، كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل ومقاول  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

 صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

 

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