السجن المشدد 5 سنوات لـ"تاجر سموم" بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض وجوهر الحشيش المضبوطين، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 11156 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال مرور القوة الأمنية بشوراع القسم ، أبصرت المتهم " غ.م.ع" عامل، وما أن أفطن تواجد القوة ، حتي تخلي إداريا عن علبة سجائر، حتي استقرت أرضا فانفرط منها قطع لمخدر الحشيش، فالتقطها أحد أفراد القوة الأمنية، وحال ضبط المتهم قاوم القوة بالعنف بأن أشهر في مواجهتهم سلاح أبيض سكين ، للحيلوله دون ضبطه ،حتي تمكنت القوة من ضبطه واستخلاص السلاح الأبيض من يده وبفض محتويات علبة السجائر تبين احتوائها علي 22 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل ومقاول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 الف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.