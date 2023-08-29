الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

عاطلين
عاطلين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، في الجلسة المسائية أمس ، بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

بداية الواقعة بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 3491 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمان وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.

تحريات المباحث أثبتت صحة البلاغ

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أنه عقب اتصال اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم الأول " إ.ال.س"، عاطل مقيم محافظة جنوب سيناء، وبحوزته كمية من المواد المخدرة يرغب في بيعها ، فطلب أحد الضباط التوجه إلي المتهم علي أنه عميل وعند الوصول المكان المحدد شاهد المتهم الأول يرافقة المتهم الثاني ع.م.أ"، عاطل، مقيم محافظة المنوفية ، وعرض المتهم الأول طربة لمخدر الحشيش من كيس.

ضبط المتهمين وبحوزتهما 36 طربه حشيش.

تمكنت القوة من ضبطهما، وبفض محتويات الكيس عُثِر بداخله على عدد 36 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم الأول عُثِر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عُثِر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف المتهم الأول بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، كما اعترف بأن المتهم الثاني يقوم بمساعدته في الاتجار في المخدرات مقابل الحصول على مبلغ مالي. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.

 

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