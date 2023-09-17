خبير اقتصادي لـ"القاهرة الإخبارية": أمامنا 25 عامًا لظهور عملات بديلة للدولار

كشف يحيى محمود الخبير الاقتصادي، إلى أي مدى يصل الدولار على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدًا أن الدولار مازال المهيمن الأول على السوق العالمي.

الدولار مهيمن على السوق العالمية

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "العالم يستهدف تناول مستوى الدولار عالميًا، ولكن مع قياس هبوطه عبر السنوات الماضية يمكننا القول أنه مازال لدينا 25 عامًا لوجود عملات بديلة للدولار".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "كان متوقع في اجتماع بريكس الماضي المنعقد بجنوب إفريقيا، مناقشة العملات البديلة، ولم يدرج على قائمة الاجتماع، مناقشة الدولار على الإطلاق، وهو ما يعني إدراك دول البريكس، لهيمنة الدولار على السوق العالمي.