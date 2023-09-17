"حواس" يتحدث من الدنمارك عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية، وذلك بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك بحضور العديد من علماء المصريات ووسائل الإعلام، يأتي ذلك في ضوء سلسلة من الجولات الترويجية التي نظمتها هيئة تنشيط السياحة للدكتور زاهي حواس بعدد من الأسواق السياحية للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقد حظيت الجولات التي قام بها حواس بما يقرب من 6 دول أوروبية للحديث عن الآثار والحضارة المصرية القديمة بإقبال كبير سواء من المتخصصين أو المهتمين بالآثار المصرية.

وتحدث حواس خلال المحاضرة عن اكتشاف سقارة في منطقة جسر المدير وجبانة تتي بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني.

كما تحدث حواس عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف حواس أن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي، ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحًا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليل وكذب، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.

وفى ذات السياق قام هشام حنفي مدير مكتب مصر للطيران بكوبنهاجن بعقد حفلة لكبار وكلاء السياحة الثقافية بالدول الإسكندنافية بمكتب مصر للطيران لتنشيط السياحة إلى مصر، ومناقشة التحديات وكيفية زيادة الأعداد خلال الشتاء المقبل، وتمت دعوة الدكتور حواس للقاء بهم وتحيتهم والذين قاموا باستقباله بحفاوة شديدة.

وأكد الدكتور محمد الشربيني مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس، ومحاضرة جماهيرية، وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.