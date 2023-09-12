الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حواس يبدأ جولاته لتنشيط السياحة بمحاضرة عن اكتشافات سقارة في إستونيا

زاهى حواس
زاهى حواس

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي رفع النقاب عنها خلال الفترة الأخيرة بدولة إستونيا، ضمن جولاته بالخارج لدعم السياحة الثقافية في مصر.

وقال حواس، خلال المحاضرة التي شارك بها العديد من المهتمين والمحبين للآثار والحضارة المصرية القديمة: “نبحث الآن عن هرم الملك حوني في سقارة، والبعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن مقبرة ومومياء الملكة نفرتيتي والملكة عنخ إس آن آمون ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر”.

حواس يكشف تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في سقارة 

 

كما كشف حواس عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك "تتي" وجبانة جسر المدير، كما عثرت البعثة على مقبرة "خنوم جد إف" كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة "مرى" مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة "مسي" كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبى الأول، بالإضافة إلى العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام؛ ورد حواس علي محاولات تزييف التاريخ المصري والنيل من الحضارة المصرية القديمة.

وأكد الدكتور محمد الشربيني، مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تنفيذ عدد من الفاعليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمراً صحفياً للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهيرية وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة قد استعانت بعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس للقيام بجولة تضمن ٦ دول أوروبية من بينها دول الدنمارك، ودول منطقة البلطيق (أستونيا- لاتفيا- ليتوانيا)،  ذلك ستتوجه إلى اليابان والجولة تتضمن محاضرات ولقاءات إعلامية للحديث عن مصر والحضارة المصرية القديمة.

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