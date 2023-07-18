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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير كندي يرشح 4 قطع أثرية مصرية ضمن "الاكتشافات الخارقة" عالميا

حجر رشيد
حجر رشيد

رشّح موقع "وورلد أطلس" الكندي قناع توت عنخ آمون وحجر رشيد وتمثال لرمسيس الثاني ضمن أفضل القطع الأثرية والاكتشافات الخارقة في العالم.

قال التقرير إن الآثار المصرية القديمة لها مكانتها وكل يوم نتعلم المزيد عن هذا الماضي القديم، خاصة مع تقدم الاكتشافات الخارقة والتطورات في علم الآثار.

ورشح الموقع الكندي عددا منها ضمن أفضل القطع الأثرية والاكتشافات الخارقة في العالم.

1. قناع تابوت الملك توت عنخ آمون 
قال التقرير إنه بحلول وقت اكتشافها في عام 1922 من قبل علماء الآثار البريطانيين، تم نهب أو تدمير العديد من المقابر المعروفة للفراعنة والملوك الآخرين على مدى آلاف السنين. 

رأس تابوته مصنوع من الذهب الخالص ومزين بشكل متقن باللازورد والأحجار والأحجار الكريمة الملونة الأخرى واليوم قناع الملك توت هو الرمز الدولي لكل تاريخ وثقافة مصر القديمة.

2. حجر رشيد

أوضح التقرير أنه في حين أن مقبرة الملك توت هي القطعة الأكثر شهرة في مصر القديمة، فإن الكثير من التاريخ المصري لا يزال غير قابل للفك بدون اكتشاف حجر رشيد. تم العثور على حجر رشيد لأول مرة من قبل نابليون بونابرت أثناء احتلاله لمصر التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. كانت القوات الفرنسية تنهب الآثار القديمة وتعثرت عبر هذا اللوح الحجري الكبير دون أن تفكر فيه كثيرا.

3. تمثال نصفي لرمسيس الثاني

هو أحد مقتنيات المتحف البريطاني هو تمثال نصفي ضخم لرمسيس الثاني، ويُعتقد أن التمثال النصفي تم بناؤه لأول مرة حوالي عام 1270 قبل الميلاد، فالتمثال النصفي الذي في يد البريطانيين هو مجرد واحد من التمثالين اللذين تم بناؤهما، والتمثال الثاني لا يزال في موقعه الأصلي في طيبة في مصر.

وسيطر البريطانيون على التمثال النصفي بعد خلعه من نابليون بونابرت أثناء احتلاله لمصر في أوائل القرن التاسع عشر، وتم نقله إلى المتحف البريطاني الملكي في عشرينيات القرن التاسع عشر ، وظل هناك منذ ذلك الحين.

وأوضح التقرير أن رمسيس الثاني أو المعروف أيضًا باسم رمسيس الكبير ، هو أحد أشهر حكام مصر القديمة، واشتهر بترميمه للعديد من الهياكل السيئة الصيانة والمتحللة وكذلك بتكليفه بمعالمه الأثرية العظيمة.

4. تمثال نصفي لنفرتيتي

لا يُعرف سوى القليل عن الملكة نفرتيتي، إذا كانت السجلات المكتوبة الحالية صحيحة ، فمن المحتمل أن تكون نفرتيتي زوجة أبي الملك الشهير توت، وليس من المؤكد مدى تأثيرها الحقيقي داخل المجتمع المصري في ذلك الوقت أيضًا. بغض النظر ، يظل التمثال النصفي لها أحد أكثر القطع الأثرية المحفوظة جيدًا في مصر القديمة.

وأكثر ما يميز هذه القطعة الأثرية هو كيف تم العثور عليها في البداية. تم اكتشاف التمثال رسميا في منجم ملح في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ويفترض المؤرخون أن التمثال نصفي تم تهريبه إلى خارج مصر بواسطة صائدي الكنوز وإما أخفاهم أو من قبل مواطن ألماني دفع ثمن التمثال لتسليمه لهم، وفي كلتا الحالتين ، لا تزال هذه القطعة الأثرية المذهلة موجودة في ألمانيا اليوم في متحف Neues في برلين.

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