الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بروتوكول تعاون بين الصحة والعلاج الطبيعى بجامعة السويس

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقعت مديرية صحة السويس بروتوكول تعاون مع كلية العلاج الطبيعي بـ جامعة السويس، في إطار التعاون المشترك والمثمر بين صحة السويس وكل المؤسسات الطبية والتعليمية، وتبادل الخبرات مع مستشفى السويس العام والمديرية. 

وذكر بيان صادر عن مديرية صحة السويس توقيع بروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعي بجامعة السويس ومديرية الشئون الصحية، بدعم محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، وبحضور الأستاذ الدكتور علي حسين عطا رئيس الجامعة، والدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، والأستاذة الدكتورة أماني رأفت محمد عميد كلية العلاج الطبيعي. 

أهداف البروتوكول 

قال رئيس جامعة السويس الدكتور علي حسين عطا إن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى العملية التعليمية وتخريج أجيال متميزة من الخريجين، والاستفادة من إمكانات مديرية الشئون الصحية بالسويس؛ لتوفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلية العلاج الطبيعي، وإتاحة فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الكلية فى المجالات العلاجية والبحثية، والعمل من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب ووسائل البحث العلمى.

ووجهت مدير مديرية الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أماني رشدي، خالص الشكر لرئيس جامعة السويس وعميد كلية العلاج الطبيعي، مشيرة إلى ضرورة التعاون والعمل المشترك بين القطاع الصحي وجامعة السويس، حيث يثمر هذا التعاون وفقًا لبنود البروتوكول إقامة مؤتمرات وورش عمل وندوات علمية لكل قسم من أقسام العلاج الطبيعى للمتدربين طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والخريجين وذلك بالتنسيق بين الجهتين. 

وأوضحت عميد كلية العلاج الطبيعي أن هذا البروتوكول يبني أساسًا للتعاون بين الطرفين فى مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات من أجل رفع مستوى المهارات والمجالات البحثية وإتمام تدريب طلاب وخريجى كلية العلاج الطبيعى؛ حيث تتولى مستشفيات مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس مسئولية تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعى، وتوفير الأماكن المناسبة داخل المستشفى للتدريب والتعليم، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس من الكلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز الشراكة والتعاون المستمر بين «صحة السويس» و«جامعة السويس» بما يدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في إطار مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وجاء هذا التعاون مع جامعة السويس في سياق البروتوكول المعمول به مع الجامعة والمديرية.

مديرية الصحة السويس بروتوكول كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس

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