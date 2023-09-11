الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة السويس: نتابع أنشطة طلابنا في أسبوع شباب الجامعات

الدكتور علي حسين
الدكتور علي حسين عطا

قال رئيس جامعة السويس، الأستاذ الدكتور علي حسين عطا، إنه يتابع على مدار اليوم كافة أحوال بعثة الجامعة المشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات.

وأكد عطا انه يتواصل بشكل دائم مع أعضاء البعثة، ويشجع كافة الفرق على بذل الجهد واللعب النظيف والروح الرياضية في مختلف المنافسات رياضية وثقافية وفنية ونشاط الجوالة. 

 

اهتمام جامعة السويس بالشباب 

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشباب وتوفير الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم.

كما أشار رئيس جامعة السويس إلى أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة لشباب مصر من الجامعات والمعاهد المصرية لممارسة العديد من الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على ممارستها وبناء العقول ودعم الإبداع والنقاش بين أبناء وشباب مصر.

وتشارك بعثة جامعة السويس في فعاليات النسخة الثالثة عشر من أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الذي يتم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي ، وتستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر الجاري.

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