الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العويمر: الحروب والصراعات الدولية رفعت من معدلات النزوح

الدكتور وليد العويمر
الدكتور وليد العويمر أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك انقساما واضحا بين الدول المؤثرة في العالم، وهي دول الشمال، بالإضافة لعدد من دول في آسيا، الصين واليابان.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانقسام الجيوسياسي واضح وبين، وله تبعات سلبية في مناقشة القضايا الدولية الإنسانية تحديدًا.

ولفت إلى أن هناك تراجعا واضحا في الدعم الدولي للمنظمات الإنسانية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقلص المساعدات الإنسانية بسبب ضعف التمويل، إضافة إلى عدم إيفاء كثير من دول العالم بالتزامها بأهداف الاستدامة 2030.

 

العويمر: غياب قادة أعضاء دائمين بمجلس الأمن مؤشر سلبي

وأردف: "بعض الأهداف اختفت تماما من الأجندة، لم يعد لها وجود، بالإضافة إلى التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وحملات التطهير والاعتداء على موظفي الأمم المتحدة، العالم يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية ودينية، لعبت دورًا أساسيًا في التأثير على الأزمات الإنسانية".

ولفت إلى أن الكوارث الإنسانية والحروب والصراعات تلقي بظلالها أيضًا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، أدت لتفاقم عدد النازحين واللاجئين.

وختم بأن الدول الراعية والدول الدائمة في مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة  لم تحضر الاجتماع وهو مؤشر سلبي.

الامم المتحدة المنظمات الإنسانية انقسام الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش انطونيو جوتيريش مجلس الأمن

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