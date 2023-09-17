دبلوماسى أمريكى: بايدن يدعم الجهود الدولية لاحتواء تداعيات التغير المناخى

قال جويل روبن، نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هو العضو الوحيد الممثل عن الدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، وسيكون في اجتماعات جمعية العمل للأمم المتحدة في ظل غياب عدد من قادة الدول، ودول لم تؤكد حضور رؤسائها.

وأضاف، خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول الجنوب لها دور في تحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ، والدور الأمريكي له أهمية لاستمرار بناء جسور التواصل وتبادل وجهات النظر.

الدور الأمريكى فى مواجهة تداعيات التغير المناخى

ولفت إلى أن أمريكا نجحت في التواصل مع الدول التي لم يكن لها فاعلية في الأمم المتحدة، وهو فرصة للأمم المتحدة ودول الجنوب العالمي.

وأشار إلى أن الرئيس بايدن فيما يتعلق بالتغير المناخي فإن إحدى أولوياته الدفع بالجهود اللازمة لموافقة الكونجرس على دعم 400 مليون دولار للدعم في مجال إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية، وذلك دعمًا للجهود الدولية لاحتواء تداعيات التغير المناخي.

وأردف: "بايدن يرى أن هذا المنهج شمولي ونقطة التحول لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. أعتقد أن بايدن وقادة العالم سيلتقون في اللقاءات لدعم مواجهة التغير المناخي".